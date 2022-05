Lens - Monaco : les compositions sont là

Clap de fin à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1 avec notamment un choc entre le Racing Club de Lens et l'AS Monaco qui est dauphin en Ligue 1. A domicile, les Artésiens optent pour un 3-4-2-1 avec Wuilker Fariñez dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski assurent les rôles de pistons alors qu'on retrouve Cheick Doucouré et Seko Fofana dans le double pivot. Associés en attaque, Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo sont soutenus par David Pereira da Costa.

De son côté, le club de la principauté s'articule en 4-2-3-1 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique prennent place. Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est soutenu par Vanderson, Kevin Volland et Aleksandr Golovin.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Lens : Fariñez - Clauss, Gradit, Danso, Medina, Frankowski - Doucouré, Fofana - Pereira da Costa - Sotoca, Kalimuendo

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Vanderson, Volland, Golovin - Ben Yedder

