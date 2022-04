PSG : Messi-Neymar-Mbappé, un trio enfin détonant !

La suite après cette publicité

On peut le dire, la trêve internationale a certainement fait du bien au Paris Saint-Germain, et encore plus à son trio de choc composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Car après la défaite contre l'AS Monaco (0-3) le 20 mars dernier, les trois stars du club de la capitale ont régalé tout le monde dimanche dernier contre le FC Lorient. Si Kylian Mbappé a inscrit un doublé et délivré trois passes décisives, le Brésilien a lui aussi signé un doublé quand l'Argentin a trouvé le chemin des filets à une reprise. Leur entente a donc fonctionné au Parc des Princes. Et ce n'était que le début car face au Clermont Foot 63 (6-1) samedi soir, ce trident offensif a fait des malheurs.

Avec des échanges assez fluides entre eux dès le début de la rencontre au Stade Gabriel-Montpied, les trois éléments offensifs de Mauricio Pochettino ont été étincelants. Si Kylian Mbappé a signé un triplé tout en délivrant une passe décisive, Neymar a lui aussi marqué trois buts avec un caviar, comme son coéquipier donc, quand Lionel Messi a réalisé un triplé de caviars ! Le Français, le Brésilien et l'Argentin auraient pu faire bien mieux sans un grand Arthur Desmas qui a sauvé le CF63 à plusieurs reprises, surtout face au champion du Monde 2018. La connexion a donc été parfaite ce week-end entre les trois hommes, mais celle-ci est venue un peu tard.

Mbappé : «c'est dommage que ça n'arrive que maintenant»

Présent au micro de Canal + Décalé après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a nourri quelques regrets à ce sujet. «C'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Il y a eu pas mal de circonstances et d'événements qui ont fait qu'on a un peu été retardés. On est 3 joueurs de qualité, on essaye d'aider l'équipe au maximum et c'est arrivé aujourd'hui (hier, NDLR)», a envoyé l'international français (54 sélections, 26 buts). Mais mieux vaut tard que jamais, surtout en cette période où le PSG veut gagner son dixième titre de champion de France.

Avec actuellement quinze points d'avance sur son dauphin le Stade Rennais (l'OM, troisième, va affronter le MHSC ce soir), la formation de Mauricio Pochettino file en effet tout droit vers le sacre en Championnat et celle-ci aura forcément besoin de son trio au top de sa forme pour aller le décrocher au plus vite. Et cela tombe bien puisque Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé le sont plus que jamais.