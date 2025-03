Mort héroïque d’un joueur en Macédoine

Drame en Macédoine du Nord. Le FC Shkupi vient d’annoncer la mort tragique de son joueur Andrej Lazarov. Le milieu de terrain âgé de 25 ans fait partie des victimes décédées dans l’incendie d’une boîte de nuit hier soir. Lazarov tentait d’aider des personnes à sortir de l’endroit en feu quand il a été mortellement intoxiqué par les fumées.

La suite après cette publicité

«C’est avec une profonde douleur que nous vous annonçons que notre footballeur, Andrej Lazarov, a été confirmé parmi les victimes de l’incendie tragique qui s’est produit la nuit à Koçan. Tout comme l’esprit héroïque qu’il était, Lazarov a perdu la vie en essayant d’aider les autres à s’échapper. Il a été empoisonné par la fumée lors de ses tentatives de sauver des vies, faisant preuve de courage et d’humanité jusqu’au tout dernier moment. Son acte héroïque restera toujours dans nos mémoires, en témoignage de son noble caractère et de son grand cœur. C’est une énorme perte pour notre club, nos coéquipiers et toute la communauté du football. Les mots ne suffisent pas pour décrire la douleur que nous ressentons en ce moment. Le FC Shkupi présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et toute la famille nombreuse de notre club. Andrej n’a fait partie de Skopje que pendant six mois, mais son nom restera toujours dans notre équipe», indique le post du club sur son compte Instagram.