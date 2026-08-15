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Le Barça a tranché pour Luis Suárez

Par Sasha Nahon
1 min.
Luis Suarez, l'attaquant colombien @Maxppp

Le FC Barcelone a catégoriquement démenti tout intérêt pour Luis Suárez, l’attaquant colombien du Sporting Portugal, rapporte Cope. Son nom avait commencé à circuler parmi les possibles renforts offensifs du club catalan après l’accord trouvé avec le PSG pour le départ de Ferran Torres et les difficultés rencontrées dans le dossier Julián Álvarez. Mais des sources internes au Barça assurent que Suárez ne fait pas partie des pistes étudiées actuellement.

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Le Colombien présentait pourtant un profil particulièrement attractif sur le papier après une saison exceptionnelle avec le Sporting, conclue avec 38 buts et 8 passes décisives en 51 rencontres. Ces performances ne devraient toutefois pas conduire Barcelone à passer à l’action. Le club catalan continue donc de chercher d’autres solutions pour renforcer son attaque, tandis que la piste Luis Suárez peut, à ce stade, être écartée.

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