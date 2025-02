C4 : ça passe pour le Panathinaïkos et Molde

Suite et fin des barrages de la Conference League. Après les matches de 18h45, place aux rencontres de 21h. Et ce soir, le NK Celje s’est imposé sur le terrain de l’APOEL, se qualifiant sur le score cumulé de 4-2. Large vainqueur de TSC Backa Topola à l’aller (3-1), Jagiellonia Bialystok a de nouveau fait la loi à domicile.

Battu à l’aller (1-2), le Panathinaïkos a su refaire son retard à vingt minutes du terme, avant de se qualifier in extremis pour les huitièmes grâce à un but de Tete en toute fin de match. Enfin, Molde s’est qualifié aux tirs au but (5 tab 4) face à Shamrock Rovers.

Les résultats des matches de 21h (score à l’aller) :