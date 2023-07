PSG : Kylian Mbappé est-il en train de se perdre ?

La suite après cette publicité

C’était le 21 mai 2016. Dans un Stade de France aux tribunes clairsemées et quelques heures seulement avant de voir l’antre parisienne s’enflammer pour le dernier doublé de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot francilien (victoire 4-2 du PSG face à l’OM en finale de Coupe de France), un jeune homme de 17 ans marquait de son empreinte la finale de la Coupe Gambardella. Auteur d’un doublé contre le RC Lens, Kylian Mbappé offrait le titre aux Monégasques. Un lever de rideau aux allures de première soirée historique pour celui qui pouvait d’ores et déjà se targuait de 11 rencontres en Ligue 1 (1 but). Inarrêtable, technique et annoncé comme la prochaine figure centrale du football français, le Bondynois débutait son ascension par un passage mémorable en zone mixte.

Les temps ont changé…

Au micro de France Télévisions, l’international tricolore aux 70 sélections (40 buts) conservait alors son second degré malgré la terrible bourde du journaliste Daniel Lauclair, visiblement bien moins renseigné que certains observateurs sur le profil du phénomène interrogé. Présentant le futur champion du monde 2018 comme Taylor Moore, défenseur anglais des Sang et Or, le reporter du service public, repris par ses confrères, s’enterrait définitivement en rappelant au jeune prodige monégasque qu’il était temps de montrer le potentiel de la formation lensoise… Aussi gênante qu’amusante, cette anecdote restera, à jamais, gravée dans la trajectoire du Parisien. Interrogé, plus tard, sur cette confusion, l’auteur de cette interview rocambolesque préférait s’en amuser et louait alors la réaction du buteur français.

«On en a rigolé depuis avec Kylian. Et sa mère m’était tombée dans les bras un peu plus tard, en me disant : 'quel bonheur, je ne voudrais pas que Kylian prenne la grosse tête’». Un temps révolu tant la donne semble, depuis, avoir changé. Au centre de toutes les discussions, la nouvelle star du football mondial s’est progressivement affublée d’une communication millimétrée, laissant de côté son costume insouciant. Alors forcément, il n’est pas l’unique responsable de ce changement de tonalité. Victime de son succès, prétendant au Ballon d’Or et d’ores et déjà champion du monde à 24 ans, Kylian Mbappé se retrouve logiquement, ou non, pris dans un tourbillon médiatique de tous les instants. De New-York à Douala en passant par la Ville Lumière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG cristallise, aux quatre coins du globe, les attentions.

Communication discutée, pressions extérieures, image dégradée !

Chacun de ses pas, de ses mots, de ses gestes ou encore de ses posts sont ainsi présentés au tribunal de la bonne conscience. A-t-il eu raison de s’exprimer ainsi ? Est-il en droit d’attendre cela ? Peut-il ambitionner un tel projet ? Autant de questions posées et débouchant sur une multitude d’analyses et/ou d’interprétations. C’est aussi et sûrement dans cette dynamique que s’inscrivent ces quelques lignes… Une tempête et ses excès n’interdisant, cependant, pas de se poser des questions sur le poids de l’entourage et les choix de communication effectués par le numéro 7 des champions de France en titre. Du Pivotgang au «bien manger, bien dormir» en passant par le «je ne suis pas le Kylian Saint-Germain», KM7 multiplie ainsi les déclarations piquantes.

Dernière en date ? Celle d’un prodige à la croisée des chemins, convoité par le Real Madrid et frustré par le contexte parisien qui ne l’aiderait pas à mettre ses performances en valeur. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé - qui a refusé de prolonger son aventure parisienne au-delà - se retrouve en effet au cœur d’un (nouveau) bouillant feuilleton. Confronté à l’ultimatum de son président, Nasser Al-Khelaïfi, le capitaine des Bleus, réputé pour son engagement sur tous les sujets, ne semble pourtant pas prêt de lâcher du lest dans ce sulfureux dossier. Et si le PSG - déterminé à l’idée de le prolonger (ou de le vendre dès cet été) - se retrouve sous pression, aucun prétendant ne semble assez déraisonné pour engager un transfert XXL (une opération totale estimée à 400 millions d’euros) lors de ce mercato estival. Une saga qui pourrait finalement écorner, un peu plus, l’image du Bondynois, qui plus est au regard des nombreuses déclarations faites à ce sujet.

Porté par le poids de son entourage, en témoigne l’influence de Fayza Lamari, mère et conseillère du joueur, qui se retrouve sur tous les fronts, Kylian Mbappé n’est alors, progressivement, plus ce jeune talent paraissant aussi humble qu’affamé de buts. «Les gens n’aiment pas trop qu’on dise ça, mais une carrière, c’est égoïste, c’est la tienne, c’est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C’est déjà une première clé pour me comprendre, car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux», déclarait-il, en ce sens, dans sa longue interview accordée au magazine France Football. De quoi renforcer, un peu plus, la fracture actuellement observable dans la capitale française. De quoi, également, ternir son image du côté de Madrid où les Merengues n’oublient pas l’épisode douloureux de l’été dernier (Mbappé avait finalement prolongé son contrat au PSG)…

Zlatan Ibrahimović l’avait annoncé…

Clivant, le personnage a, certes, toujours paru sûr de lui à l’instar d’un Cristiano Ronaldo mais force est de constater que son image se dégrade, au fil du temps, au sein de l’opinion publique. Sur le toit du monde après son retentissant triplé en finale du Mondial au Qatar, Mbappé pourra d’ailleurs regretter la dernière enquête de popularité réalisée à son égard. D’après un sondage Odoxa pour RTL et Winamax, basé sur un échantillon de 1005 personnes, 63% des Français ont ainsi une bonne opinion du buteur parisien, mais rares sont ceux qui le trouvent humble et sympathique, de par ses prises de position notamment. De plus, si 70% de ses compatriotes le jugent toujours sympathique, Mbappé a perdu 10 points en 4 ans sur ce critère d’évaluation et ils ne sont plus que 45% à l’estimer humble, bien loin des 66% en 2019. Un nouvel indice du sentiment général actuellement ressenti lorsqu’on évoque le cas du Parisien. Des chiffres et des propos confirmant également les prédictions faites par un certain Zlatan Ibrahimovic dès le mois de novembre 2022 au micro de Canal +.

«Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui», assurait, en ce sens, le Suédois au sujet de la prolongation de la star parisienne avant d’argumenter : «il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs…C’est là le problème, c’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline. Mbappé je ne le connais pas vraiment en tant que personne. En tant que joueur, il est fantastique mais quand tu perds en discipline, tu perds ton identité». Un constat forcément dommageable tant l’apport de Kylian Mbappé sur les pelouses françaises et européennes reste indiscutable, époustouflant mais presque oublié…