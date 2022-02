PSG-Rennes : les compositions officielles !

La suite après cette publicité

Le 3 octobre dernier, le Stade Rennais faisait sensation en disposant du Paris Saint-Germain (2-0) au Roazhon Park. Avant la 24e journée qui s'ouvre ce soir au Parc des Princes, aucune autre formation de Ligue 1 n'est parvenue à égaler la performance des Bretons face à l'ogre parisien. C'est leur revanche que veulent prendre les joueurs de la capitale, quatre jours avant un sulfureux huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Ce soir, Mauricio Pochettino a concocté quelques surprises dans son 4-3-3. Alors que Keylor Navas démarre dans le but, le jeune Xavi Simons se voit titularisé pour la première fois en Ligue 1. Au milieu, c'est Julian Draxler qui accompagne Verratti et Paredes. En face, Bruno Genesio opte pour un 4-4-2. Privé de Doku et Tait, le technicien rennais doit également patienter pour retrouver Alfred Gomis, fraîchement revenu de la CAN. Dogan Alemdar est aligné dans la cage. Devant, Terrier et Laborde sont présents.

Les compositions d'équipes :

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Draxler, Verratti, Paredes - Simons, Messi, Mbappé

Rennes : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Martin, Santamaria, Majer - Laborde, Terrier

