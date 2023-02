CdF, RC Lens : la joie de Jean-Louis Leca après la qualification

Interrogé au micro de beIN Sports après la qualification du RC Lens face au FC Lorient, Jean-Louis Leca, auteur de deux parades lors de la séance de tirs au but, n’a pas caché sa joie. «C’était frustrant car on concède pas trop d’occasions, c’était important de se reconcentrer pour aller chercher la qualification, c’est chose faite. Nantes au tour prochain… A Bollaert ? (Non à la Beaujoire) Pas d’avis sur Nantes, on prend ce qu’il vient, la seule déception c’est de ne pas jouer chez nous, je sais pas si on a joué un tour à la maison (rires)», a ainsi lancé le dernier rempart lensois avant d’annoncer la couleur pour la suite de la compétition.

La suite après cette publicité

«C’est un objectif de gagner la Coupe, on ne va pas se cacher, c’est Nantes on fera le maximum pour aller chercher la qualification. Ce soir, on a sorti un bon match malgré les blessures, malgré les suspensions, on est resté dans nos valeurs, on a essayé de produire du jeu, dans l’ensemble c’est positif, le groupe continue d’avancer, on continue d’être performant». Pour rappel, les Sang et Or pointent actuellement à la troisième place du championnat de France.

À lire

CdF : Nantes recevra Lens à huis clos