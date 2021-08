PSG : Kylian Mbappé inquiète de plus en plus le Real Madrid

La suite après cette publicité

Un peu moins de deux semaines. C'est le temps qu'il reste au Real Madrid s'il souhaite enrôler le Bondynois cet été. Dans cette histoire, tout semble de toute manière dépendre du PSG, puisque si ça ne tenait qu'au joueur et à Florentino Pérez, le principal concerné serait déjà en train de gambader sur les pelouses de Liga avec la tunique blanche. Mais hier, la Cadena SER affirmait que Leonardo a fait savoir au vestiaire que KM7 allait rester une année supplémentaire.

Coup de bluff ou vérité ? On le saura très bientôt. En revanche du côté de Madrid, on commence à être de moins en moins optimiste pour une arrivée cet été. La Cadena SER justement a encore évoqué ce dossier dans la nuit de mercredi à jeudi, et là aussi, les nouvelles ne sont pas vraiment positives pour le club de la capitale espagnole.

Le Real Madrid se prépare au pire

Même si la volonté du joueur n'a pas changé, du côté de Madrid, on craint que cette année supplémentaire à Paris puisse convaincre le joueur de rester plus longtemps en signant un nouveau bail. Jouer avec Messi, Ramos ou Neymar pourrait faire changer d'avis l'ancien Monégasque, tout comme le PSG continuera de faire pression tout au long de cet exercice 2021/2022. Une information partagée par Mundo Deportivo qui explique que du côté du Bernabéu, en cas de non-transfert cet été, il y a une véritable crainte de le voir prolonger.

Comme l'indiquait Marca dans ses colonnes mercredi, le Real Madrid a d'ailleurs commencé à préparer un plan B, qui n'est autre qu'Erling Haaland. Florentino Pérez est déterminé à recruter un galactique et fera tout pour y parvenir cet été. Mais nul doute que s'il ne parvient pas à enrôler Mbappé d'ici l'été prochain, ce serait un échec retentissant pour le boss madrilène...