Real Madrid : Alvaro Arbeloa s’est réuni avec un joueur

Alvaro Arbeloa navigue en eaux troubles en ce moment à Madrid. Son équipe ne convainc pas, et les critiques sur le contenu proposé pendant les rencontres pleuvent. Surtout, il a plusieurs cas complexes à gérer, dont celui de Dani Carvajal, le capitaine de l’équipe qui ne joue pas sous les ordres du nouveau coach. Une situation qui agacerait le principal concerné.

Comme l’indique Marca, le coach et le latéral drit se sont réunis à Valdebebas ce mardi pour mettre les choses au clair. Les deux hommes ont échangé leurs idées et leurs sentiments, en toute cordialité et sans la moindre tension selon le média. Cela veut-il dire que Carvajal va redevenir titulaire ? Réponse ce week-end face à la Real Sociedad…