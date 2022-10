Robert Lewandowski attaqué à l'assemblée du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Alors que l'assemblée annuelle des membres du Bayern Munich s'est déroulée dernièrement, Robert Lewandowski est revenu au centre de la table. Parti l'été dernier du club bavarois pour le FC Barcelone, le Polonais a été attaqué publiquement dans un discours de Dieter Marx, un représentant des supporters du Rekordmeister comme l'a rapporté TVP Sport. Décrivant Robert Lewandowski comme "un homme sans caractère", Dieter Marx a expliqué qu'il ne méritait pas de reconnaissance publique : «il ne devait pas partir du club comme ça. Il ne devrait pas avoir de match d'adieu à la fin de sa carrière. Il ne devrait pas non plus être dans le Hall of Fame.»

Des mots qui n'ont pas été appréciés par les membres de cette assemblée puisque cela a provoqué une bronca dans le public. Répondant directement à Dieter Marx, le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a tenu à tempérer la situation : «vous pouvez comprendre Robert qu'à l'âge de 34 ans il ait voulu changer quelque chose dans sa vie. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier un joueur fantastique qui était une machine au Bayern. Je le remercie pour ses grandes réalisations et pour tout ce qu'il a fait pour le club.»