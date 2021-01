MHSC : Gaëtan Laborde pourrait rapporter un gros pactole !

Après un excellent début de saison, le Montpellier Hérault de Michel Der Zakarian patine un peu en ce moment, à tel point qu'il se retrouve onzième de Ligue 1. Si les Héraultais ont été aussi performants pendant les premiers instants de la saison, ils le doivent notamment à quelques-uns de leurs joueurs offensifs comme Andy Delort, bien sûr, mais aussi à Téji Savanier, Florent Mollet, le magnifique droitier, mais aussi et surtout à un autre attaquant, Gaëtan Laborde.

En effet, le natif de Mont-de-Marsan (Nouvelle-Aquitaine) est un avant-centre atypique, combattant, mais aussi assez efficace. Pour cette édition de Ligue 1, il a trouvé le chemin des filets à six reprises et donné tout autant de passes décisives. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, soit encore un an et demi, il attise les convoitises. C'était déjà le cas l'été dernier, mercato pendant lequel l'Eintracht Francfort, notamment, était venu aux nouvelles.

Il deviendrait le plus gros transfert de l'histoire du MHSC

Cet hiver, il a été suivi par l'Olympique de Marseille, qui, selon toutes vraisemblances, va enregistrer l'arrivée du Polonais du Napoli Arkadiusz Milik. Son président, Laurent Nicollin, avait refroidi tout le monde : « personne n'a de bon de sortie et je n'ai pas de proposition. Quand j'aurai une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent ». Son coach, lui, avait été dans un sens différent en expliquant que si une offre correcte arrivait, le club réfléchirait.

Cette offre pourrait bien arriver en provenance de l'Angleterre. Selon les informations du Telegraph, West Ham, qui pisterait aussi Morgan Sanson pour son milieu de terrain, penserait à Laborde (26 ans), qui serait évalué à 16 millions de livres (18 millions d'euros). Si jamais il était vendu à ces hauteurs, il deviendrait le plus gros transfert de l'histoire du MHSC devant Nordi Mukiele, parti à Leipzig contre 16 M€. Dans cette affaire, Bordeaux, qui l'avait vendu contre 4,5 M€, récupérerait 20% de la plus-value. Une aubaine ?