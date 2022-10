LdC : Lionel Messi se rapproche du record de buts de Cristiano Ronaldo

Les deux rois ne semblent pas prêts à lâcher leur couronne. Toujours au sommet du classement des buteurs historiques de la Ligue des Champions, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent les débats, comme ils le font depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Mais dans ce duel à distance entre l'Argentin et le Portugais, la Pulga semble bien décidée à prendre le meilleur sur son meilleur adversaire, profitant notamment de ses problèmes à Manchester United.

Ainsi, les deux nouvelles réalisations inscrites par l'attaquant de l'Albiceleste au cours de la large victoire du PSG face au Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi, lui ont permis d'encore un petit peu plus se rapprocher du record de buts du numéro 7 lusitanien (129 contre 140). Et, malgré le fait que le Mancunien possède une petite avance, le Parisien possède un ratio de but par match plus intéressant que son adversaire (0,81 contre 0,77). Une rivalité qui, espérons-le, va continuer.