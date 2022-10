Manchester United : le vestiaire a complètement lâché Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

16 octobre 2022. Cristiano Ronaldo est remplacé durant la rencontre opposant Manchester United à Newcastle. Une décision qui agace la star portugaise, qui a peut-être disputé ce jour-là son dernier match officiel sous le maillot des Red Devils. En effet, CR7 pourrait bien quitter l'écurie mancunienne très prochainement. On s'imaginait que ce serait lors du mercato d'hiver puisque le joueur de 37 ans a toujours eu des envies de départ depuis l'été 2022. Mais le natif de Funchal pourrait bien prendre la porte avant le mois de janvier 2023 puisque le club n'exclut pas de résilier son contrat.

CR7 ne s'entend plus avec le staff

Le divorce semble donc bel et bien acté entre le club anglais et le footballeur, qui va devoir payer une sacrée amende. Plusieurs fois épinglé pour son comportement par Ten Hag, Cristiano Ronaldo a vu rouge mercredi soir lors de la rencontre entre MU et Tottenham. L'international lusitanien, qui n'est pas entré en jeu, a regagné les vestiaires avant le coup de sifflet final. The Athletic a même assuré hier qu'il avait quitté Old Trafford dans la foulée, sans écouter le discours de son coach après la victoire. Un coup de sang qui a été celui de trop pour le manager néerlandais, qui a promis de s'occuper de son cas jeudi.

Hier, il a donc échangé avec son club et le joueur. Ce dernier a logiquement été sanctionné par MU. «Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de Premier League de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Une décision que l'ancien joueur du Real Madrid, qui ne s'entend pas avec le staff mancunien, a accepté. Il est ensuite sorti du silence en publiant un long message sur les réseaux sociaux.

Le vestiaire n'en peut plus du Portugais

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement avec mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. (...) Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la tension du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble.» Mais il n'est pas certain qu'il retrouve l'équipe professionnelle.

Outre Erik ten Hag et son staff, le vestiaire mancunien l'a mauvaise et n'en peut plus des caprices du Portugais. C'est en tout cas ce qu'assure The Sun aujourd'hui. La publication anglaise explique que plusieurs joueurs de MU étaient déjà agacés par l'attitude du joueur cet été lorsqu'il a tout fait pour s'en aller. Mais CR7 bénéficiait malgré tout encore de quelques alliés dans l'équipe. Il les a visiblement perdus après son nouveau coup de sang. The Sun indique que le vestiaire l'a complètement lâché et qu'il n'a plus aucun soutien. Un départ semble donc être la meilleure solution pour CR7, qui s'entraîne avec l'équipe U21 depuis ce vendredi.