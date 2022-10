Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence !

La suite après cette publicité

Il n’y a pas si longtemps que ça, tous les regards étaient braqués sur Kylian Mbappé suite au mal-être affiché de la star du Paris Saint-Germain. Eh bien, comme souvent dans le monde du football, une polémique en chasse une autre. Et cette fois, c’est Cristiano Ronaldo qui est sous le feu des projecteurs. Le Lusitanien vit un véritable cauchemar à Manchester United où il ne joue pas la Ligue des Champions et rarement les matches de Premier League.

Une situation qui l’a poussé à bout. Contre Tottenham, CR7 a ainsi quitté les siens pour filer au vestiaire et déserter Old Trafford alors que la partie face aux Spurs n’était toujours pas terminée. Un manque de respect que n’ont pas apprécié les dirigeants des Red Devils. Écarté du groupe jusqu’à nouvel ordre, Ronaldo ne participera pas au choc contre Chelsea le week-end prochain. Et pour beaucoup, ce dernier coup de sang signe la fin de l’aventure mancunienne pour le Portugais. Plus tôt dans la soirée, le média anglais Inews a même indiqué que MU envisageait sérieusement de libérer CR7 de son contrat. Les Red Devils passeront-ils à l’action ? En attendant, Ronaldo a pris la parole via ses réseaux sociaux.

« Bientôt, nous serons de nouveau ensemble »

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement avec mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus décisionnel. J'ai commencé très jeune, les exemples de joueurs les plus âgés et les plus expérimentés étaient toujours très importants pour moi. Par conséquent, plus tard, j'ai toujours essayé de donner l'exemple moi-même aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées », a-t-il déclaré, avant de reconnaître son erreur.

« Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la tension du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d’entraînement de MU, ndlr) soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble. » C’est dit ! Reste maintenant à savoir si cela sera suffisant pour le faire réintégrer le groupe mancunien le plus tôt possible.