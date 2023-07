CdM (F) : Nouhaila Benzina, première joueuse voilée de l’histoire de la compétition

C’est un petit moment d’histoire qui a eu lieu ce dimanche. Lors de la victoire du Maroc face à la Corée du Sud (1-0), la première pour les Lionnes de l’Atlas dans la compétition et dans leur histoire, Nouhaila Benzina a créé l’événement. La joueuse de 25 ans a disputé la rencontre en étant voilée, un fait rarissime puisque la défenseuse centrale est devenue la toute première femme à jouer de la sorte dans l’histoire du Mondial.

«Beaucoup de travail a été fait pendant plusieurs années, et il y a eu un résultat positif», avait déclaré la joueuse avant la compétition auprès de la chaîne Al-Jazeera. Depuis le début de sa carrière, Nouhaila Benzina porte le hijab, sans jamais ressentir de gêne. Depuis plus d’une décennie maintenant, 2014 pour être plus précis, la FIFA autorise les joueuses à jouer avec un voile, en réponse aux apparitions d’hijabs sportifs développés par plusieurs grandes marques. Cela dit, en France comme dans certains pays, la loi n’est pas la même. Le voile est interdit en France dans le football pour des raisons de laïcité. À voir si l’exemple de Nouhaila Benzina fera changer d’avis la législation française…

