Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera-t-il présent, mercredi soir, face à Pachuca ? La participation du Bondynois à la finale de la Copa Intercontinental face à l’écurie mexicaine à Doha est encore floue suite à son petit pépin musculaire face à l’Atalanta, il y a une semaine. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles du numéro 9 du Real Madrid…

« Mbappé s’est bien entraîné, il a eu de bonnes sensations. Il a fait des sprints, tout s’est bien passé. Il y a un entraînement important aujourd’hui, on évaluera sa situation et le risque. S’il est bien, et qu’on parle avec les docteurs, il jouera. S’il y a un risque, même minime, évidemment qu’il ne jouera pas. Mais nous sommes optimistes », a expliqué l’Italien. Des nouvelles plutôt positives donc…