PSG-Monaco : Ousmane Dembélé raconte son émotion après son premier but

Il aura fallu attendre le 24 novembre 2023, mais Ousmane Dembélé tient enfin son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Arrivé cet été, il n’avait pas pu être décisif sous ses nouvelles couleurs avant ce vendredi, où son très bon match contre l’AS Monaco a été récompensé par un joli but, en force et sous la barre, pour assurer la victoire (5-2). Après la rencontre, l’international français, déjà buteur cette semaine avec les Bleus, contre Gibraltar (14-0), a réagi.

La suite après cette publicité

«On a fait un très bon match, c’était bon pour le public. Monaco a essayé d’aller nous chercher et a fait ce qu’il fallait (..) Cela fait plaisir de marquer. Je ne me suis pas posé de question, j’ai essayé de tirer fort, cela ne me réussit pas souvent, mais là, c’est rentré. Je suis content. Mais l’important est collectif, on attend un gros soutien mardi contre Newcastle United, car ce sera un match important de Ligue des Champions», a-t-il expliqué au micro de Prime Video. Le compteur est lancé pour l’ancien du Stade Rennais.