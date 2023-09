Ajax Amsterdam-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deux clubs en crise. Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam et l’Olympique de Marseille vont tenter de sortir la tête de l’eau alors que les deux écuries vivent des moments compliqués. Côté néerlandais, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Douzième d’Eredivisie après 4 journées, l’équipe hollandaise totalise 5 points avec un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. A cela il faut ajouter un succès et une défaite lors du tour préliminaire de la Ligue Europa. L’Ajax, qui n’a donc plus gagné depuis le 24 août dernier, va tenter de se relever face à Marseille. Un club qui implose et explose.

Troisièmes de L1, à égalité avec Nice, les Phocéens ont perdu leur entraîneur Marcelino hier. L’Espagnol a démissionné, ne supportant pas les menaces faites à sa direction. Une direction qui a pris du recul, suite aux nombreuses menaces de groupes de supporters, et qui ne sera pas présente à Amsterdam ce soir. Dans ce contexte très difficile, les Marseillais vont essayer de répondre sur le terrain, eux qui seront dirigés par Pancho Abardonado en attendant qu’un nouvel entraîneur soit nommé. Ce soir, l’OM devrait donc débuter en 4-3-3. Le 4-4-2 de Marcelino sera donc abandonné.

Des changements côté OM

Dans les cages, sauf surprise, Pau Lopez sera là au coup d’envoi de la rencontre. Pour l’aider à conserver ses buts inviolés, il comptera sur le quatuor Renan Lodi-Samuel Gigot-Chancel Mbemba-Jonathan Clauss (de gauche à droite). Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le coach intérimaire devrait miser sur Azzedine Ounahi, Valentin Rongier et Jordan Veretout. A noter que le Marocain, qui n’avait plus joué depuis le 15 août dernier, profitera donc du départ de Marcelino pour faire son grand retour au sein du onze titulaire.

Devant, Vitinha sera aligné en pointe. Il sera accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang, sur l’aile gauche, et d’Iliman Ndiaye, positionné sur l’aile droite. En face, l’Ajax de Maurice Steijn devrait débuter en 4-3-3 également. Devant le portier Jay Gorter, on retrouvera une ligne de 4 composée de Borna Sosa, Jorrel Hato, Josip Sutalo et Anton Gaaei. Dans l’entrejeu, les Néerlandais s’appuieront a priori sur le trio Berghuis-Taylor-Tahirovic. Enfin, Chuba Akpom et Steven Bergwijn soutiendront Brian Brobbey, qui évoluera en pointe. Une équipe qui a fière allure et qui tentera de prendre le meilleur sur l’OM au cours d’une rencontre à suivre sur notre site en live commenté à 21 heures.