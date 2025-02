PSG : Mauricio Pochettino dévoile le nom du meilleur joueur qu’il a entraîné

Désormais sélectionneur des États-Unis, après un passage au Paris Saint-Germain en demi-teinte entre 2021 et 2022, Mauricio Pohcettino garde de bons souvenirs de son aventure en tant que joueur et entraîneur de la formation parisienne. Dans un entretien accordé à Goal, le manager argentin avoue avoir été très séduit par une légende parisienne, qu’il considère comme le meilleur joueur qu’il ait vu jouer de toute sa vie. Et il s’agit de Marco Verratti (32 ans).

Invité à répondre sur le niveau de plusieurs joueurs qu’il a entraînés au cours de sa carrière, Mauricio Pohcettino a eu des mots très élogieux à l’égard de l’international italien :« Marco Verratti ? Le meilleur joueur que j’ai vu dans ma vie», a-t-il lâché à propos de l’ex-Parisien. Depuis son départ du club à l’été 2023, l’Italien évolue au sein du club qatari d’Al Arabi SC et se montre d’ailleurs toujours performant avec sa nouvelle formation.