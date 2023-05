PSG : la joie de Kylian Mbappé après le sacre final en Ligue 1

La suite après cette publicité

Malgré les échecs en Ligue des champions et en Coupe de France, le Paris Saint-Germain ne finit pas la saison 2022-2023 sans trophée et est sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire, lui permettant notamment de s’adjuger le record de Ligues 1 remportées, devant l’AS Saint-Etienne. Un match nul à Strasbourg aura suffi aux hommes de Christophe Galtier pour s’assurer de célébrer ce sacre final avec ses supporters lors de la réception de Clermont dans le cadre de la 38e et dernière journée de la saison.

Après Neymar Jr, c’est l’attaquant français Kylian Mbappé qui a félicité les siens sur ses réseaux sociaux. «Champion de France ! 11e titre… Mesdames messieurs, le plus grand club de France est le PARIS SAINT-GERMAIN», peut-on lire dans sa story Instagram. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets ce samedi soir, le Bondynois se sera mué en passeur décisif pour l’ouverture du score de Lionel Messi. Avec 28 buts marqués cette saison, il voudra confirmer son titre de meilleur buteur du championnat, Alexandre Lacazette n’ayant plus qu’une réalisation de retard (27).

