Hoffenheim-Bayern Munich : les compositions officielles

Pour le compte de la 26ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich affronte Hoffenheim (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). C'est un Bayern requinqué qui se déplace au PreZero Arena. Pourtant en doute sur les derniers matchs (nul contre Salzburg, petite victoire contre Francfort et nul contre le Bayer Leverkusen), les Munichois ont semble-t-il remis une pièce dans la machine en étrillant Salzburg à l'Allianz Arena ce mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 7-1). Les deux équipes devraient nous offrir une rencontre prolifique avec une moyenne de 4,7 buts par matchs sur les dix derniers affrontements. Ce Bayern, peut-être de nouveau intouchable, a exactement la même allure que lors de la victoire contre Salzbourg. Pavard, Süle et Hernandez forment la défense à trois. Musiala accompagne Kimmich au milieu et les cinq offensifs habituels sont tous alignés pour défier le quatrième du championnat allemand.

Hoffenheim très en forme récemment, reste sur quatre victoires consécutives et s'est donc rassuré contre des plus petites équipe du championnat alors qu'ils avaient enchaîné quatre revers dont trois contre des membres du top 7. Actuellement à la lutte pour faire son retour en Ligue des Champions après l'avoir disputé pour la première fois en 2018/2019, les joueurs de Sebastian Hoeneß doivent s'offrir un succès à domicile. Côté terrain, Bebou, meilleur buteur du club en Bundesliga est sur le banc. Vogt remplace Akpoguma en défense. Pour le reste on ne change pas une équipe qui gagne, le 3-5-2 est reconduit avec Kramaric dans l'attaque à deux, Posch et Grillitsch sont dans la défense à trois, Samassekou est aligné au milieu.

Hoffenheim : Baumann (cap.) - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Baumgartner, Samassekou, Stiller, Raum - Rutter, Kramaric.

Bayern Munich : Neuer (cap.) - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski.