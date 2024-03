Roberto De Zerbi entretient le flou sur son avenir

À la veille du match contre Liverpool, Roberto De Zerbi (44 ans) a évoqué son avenir avec Brighton. Au club depuis 2022, l’Italien a réussi à hisser le club jusqu’à la sixième place lors du dernier exercice. Cette saison, l’équipe du sud de l’Angleterre fonctionne moins bien et n’est que neuvième. Le très courtisé Roberto De Zerbi veut certainement maintenant passer à la vitesse supérieure en intégrant une top équipe. En conférence de presse, l’entraîneur des Seagulls a été assez clair.

La suite après cette publicité

« Si je vais signer un nouveau contrat à Brighton ? Pour l’instant, non. J’ai besoin de parler avec Tony Bloom (le président, ndlr) du projet du club afin de prendre une décision pour mon avenir. Je suis ambitieux » a-t-il répondu aux médias anglais. Pour rappel, Roberto De Zerbi est convoité par les plus grands : le Bayern Munich, Manchester United, Barcelone et Liverpool, son adversaire du week-end.