Ronald Koeman voit Leo Messi remporter le Ballon d'Or

Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone mais l'issue semble positive. Les voyants sont au vert. Il faut tout de même que le club catalan dégraisse encore pour que sa masse salariale soit validée par le gendarme financier du football espagnol. Depuis quelques jours, les différents acteurs du Barça parlent de cette fameuse prolongation au futur et non plus au conditionnel. C'est d'ailleurs le cas de Ronald Koeman. Dans un entretien à Barça TV, l'entraîneur néerlandais s'est dit très confiant et affirme même que la Pulga remportera probablement le Ballon d'Or.

La suite après cette publicité

«J'espère avoir Aguero au top de sa forme, c'est un grand finisseur. Il peut nous donner un coup de main précieux. Quant à Messi, nous avons hâte que tout soit fait pour sa prolongation et que ce soit pour de nombreuses années. Nous sommes honorés de l'avoir avec nous. Il nous a montré qu'il est fondamental pour notre jeu. Il a marqué 30 buts en championnat et nous a apporté beaucoup de points. Même en Copa America, il a montré sa valeur. Je pense qu'il est le principal candidat pour remporter le Ballon d'Or.» L'Argentin appréciera, lui qui en a déjà soulevé six dans sa carrière.