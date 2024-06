EdF : Adrien Rabiot rassure sur son état physique

Titulaire face à l’Autriche hier soir, Adrien Rabiot a été l’un des hommes forts du succès de l’équipe de France pour son premier match à l’Euro. Le milieu de terrain, associé à N’Golo Kanté dans l’entrejeu, a eu la note de 6 par la rédaction, alors qu’il n’était pas encore à 100% physiquement. Le joueur de la Juventus Turin a manqué les matchs de préparation, et n’était pas encore remis de ses douleurs. Néanmoins, après la rencontre, le joueur de 29 ans a rassuré sur sa forme physique.

La suite après cette publicité

«Je me suis senti très à l’aise même si je n’avais pas 90 minutes dans les jambes. Je me suis trouvé bon, je ne savais pas jusqu’où je pouvais aller, mais j’avais décidé de ne pas m’économiser. Je me suis senti très bien, je n’ai pas eu de gêne alors que c’était surtout ça la question. Ce que j’ai fait, je l’ai bien fait. N’Golo (Kanté) a fait un très bon match au milieu, on était très complémentaires, il a été très important à la récupération», a déclaré Adrien Rabiot. De bon augure pour le reste de la compétition.