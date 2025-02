Pape Gueye a été escroqué par un snapchateur

Pape Gueye doit certainement garder un souvenir assez amer de son passage à l’Olympique de Marseille. Si le Sénégalais est parvenu à s’imposer au sein de l’effectif phocéen et à afficher des performances correctes, une histoire extrasportive est venue ternir son histoire marseillaise. Dans un podcast sur la chaîne YouTube de LeChairman, le milieu de terrain a expliqué avoir été victime d’une escroquerie.

Le joueur de 26 ans a raconté comment il a été trahi par un homme qu’il pensait être de confiance : « j’étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m’ont plus vu avec lui donc ils se disaient que c’était bizarre. Je suis dans une ville, le gars est sénégalais, moi aussi donc je l’ai pris un peu comme mon petit frère. » Mais celui qui évolue désormais du côté de Villarreal a vite déchanté : « ce gars venait chez moi. […] Dans un moment d’inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. J’ai su quelques mois après qu’il s’envoyait de l’argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications. » Un type d’histoire qui n’est pas rare dans le monde du football.