OL - Brest : les compositions sont tombées

La 15e journée de Ligue 1 offre un duel intéressant entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. A domicile, les Gones s'organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Ce dernier est devancé par Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Mattia De Sciglio. Positionné en sentinelle, Bruno Guimaraes est épaulé par Maxence Caqueret et Houssem Aouar au cœur du jeu. Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi accompagnent Moussa Dembélé en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Stade Brestois opte pour un 4-4-2 avec Gautier Larsonneur comme dernier rempart. Celui-ci peut compter sur Christophe Hérelle, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet et Ludovic Baal, Hianga'a M'Bock et Paul Lasne constituent le double pivot tandis que Frank Honorat et Romain Philippoteaux prennent les ailes. Devant, Gaëtan Charbonnier est associé à Cristian Battocchio.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Caqueret, Guimaraes, Aouar - Kadewere, Dembélé, Toko Ekambi

Stade Brestois : Larsonneur - Hérelle, Duverne, Chardonnet, Baal - Honorat, Mbock, Lasne, Philippoteaux - Battocchio, Charbonnier