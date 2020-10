Le FC Barcelone fait le point pour le mercato d'Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo

La suite après cette publicité

En marge de la présentation officielle de Sergiño Dest (19 ans), latéral droit international américain recruté à l'Ajax Amsterdam, le secrétaire technique du FC Barcelone Ramon Planes a été assailli de questions sur la fin du mercato blaugrana en conférence de presse. Et plusieurs Français étaient concernés par ses interrogations, à commencer par Ousmane Dembélé (23 ans), pour lequel le Barça serait entré en négociation avec Manchester United.

«En premier lieu, je démens absolument cela, il n'y a aucune négociation avec Manchester United. Nous comptons absolument sur lui, Ronald l'a dit en conférence de presse. Ousmane a un grand potentiel, il donne le meilleur de lui-même dans l’équipe. Je suis convaincu qu’il aura une grande année avec nous», a-t-il d'abord lancé au sujet du champion du monde 2018. Pour Samuel Umtiti (26 ans), champion du monde lui aussi, la situation semble en revanche différente. «Nous travaillons au quotidien et en accord avec le coach, nous avons beaucoup d'options et de variantes en attaque mais peu en défense, un secteur plus fragile avec les blessures d'Umtiti», a-t-il glissé avant de poursuivre.

Umtiti poussé vers la sortie, Todibo clairement sur le départ

«Nous voulons le meilleur pour chaque joueur de l'effectif. Samu traverse un moment plus compliqué, avec ses blessures. Le Barça l’épaule. Nous cherchons la meilleure solution pour lui pour le club, il nous reste 4 jours de mercato. Il faut s’adapter à ce marché difficile. Nous avons beaucoup de respect pour lui et tout ce qu'il a accompli. Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour lui», a-t-il indiqué, restant donc très évasif. La porte semble elle grande ouverte pour Jean-Clair Todibo (20 ans), pisté notamment par Fulham. «Jean-Clair est sur les tablettes de plusieurs équipes, c'est un joueur avec un grand potentiel, qui se confirme puisque plus d’un club est intéressé par sa signature. Il veut jouer, avoir du temps de jeu, nous devons respecter cela. Nous cherchons la meilleure solution pour lui, le plus probable serait qu’il accepte une des propositions sur la table pour lui», a-t-il expliqué, s'offrant une conclusion générale sur la fin du marché des transferts.

«Nous avons un bon effectif, il y a beaucoup de polyvalence, de la jeunesse mais aussi de l’expérience avec des joueurs qui ont beaucoup gagné. On peut toujours améliorer un groupe, évidemment. Mais on ne va pas recruter pour recruter. On ne tentera que des joueurs qui amélioreront réellement l’équipe, à des positions où nous avons besoin, comme nous l'avons fait pour Sergiño Dest. Nous suivons cette ligne pour les 4 derniers jours du mercato», a-t-il conclu. Dans le sens des arrivées, s'il n'a pas souhaité commenter les rumeurs Eric Garcia (19 ans, Manchester City) et Memphis Depay (26 ans, OL) précisément, le dirigeant du Barça a donc laissé la porte à des surprises de dernière minute.