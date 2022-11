Bayern Munich : Benjamin Pavard dénonce un calendrier infernal

Appelé pour participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, Benjamin Pavard (26 ans), auteur d'un bon début de saison avec le Bayern Munich, n'aura pas de répit. Interrogé par le quotidien L'Equipe sur ce calendrier infernal, le défenseur munichois n'a d'ailleurs pas caché les difficultés rencontrées, ces derniers mois, par les footballeurs.

«Honnêtement, c'est trop. Je vous l'ai dit, on n'est pas des machines. On est des êtres humains... Les voyages, les terrains gras, l'enchaînement... Ce n'est pas facile. On essaie de faire tout ce qu'il faut pour avoir la meilleure récupération possible, mais je ne suis pas surpris par les blessures. Quand on voit le rythme, c'est normal», a ainsi lancé l'international tricolore avant de revenir sur les blessures de deux cadres habituels des Bleus : N'Golo Kanté et Paul Pogba. «Ce sont deux joueurs très importants pour les Bleus. Deux joueurs qui vont nous manquer. Mais on a aussi d'autres joueurs très performants en club et en sélection. On a confiance en eux. Pour Paul et "NG", ça montre aussi qu'on n'est pas des machines et que l'enchaînement est très difficile».