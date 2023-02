PSG : Jérôme Rothen défend Galtier pour la gestion du cas Mbappé

La suite après cette publicité

Ce que beaucoup de supporters redoutaient est arrivé. Kylian Mbappé s’est blessé pour les trois prochaines semaines et manquera donc le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, au Parc des Princes. Après cette terrible nouvelle, arrivant dans une période où les Rouge et Bleu sont loin d’être au meilleur de leur forme, certains ont pointé du doigt la gestion du cas Mbappé par Christophe Galtier. Si le technicien français a répondu à ces accusations en conférence de presse, il peut compter sur le soutien d’un ancien de la maison.

« Mettre l’organisme en difficulté sous une température de 25°C, puis jouer à -2°C en Coupe de France, tu peux te poser des questions, a d’abord soulevé Jérôme Rothen, sur les ondes de RMC. La récupération peut être compliquée. Mais dire que la gestion de Mbappé aurait pu être différente parce qu’il n’aurait pas dû jouer là… Entendre ça est désolant ! Si le joueur a envie de jouer, avec tout ce qu’il a déjà gagné, on ne peut pas le lui reprocher. S’il choisit ses matchs comme certains, on va lui tomber dessus. On ne va pas reprocher au staff technique et à Christophe Galtier de conserver Mbappé sur le terrain. Quand vous avez joué au plus haut niveau, vous savez que quand vous êtes en pleine forme, c’est là que vous craignez le risque de blessure. »

À lire

