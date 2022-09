Harry Kane reste la priorité du Bayern Munich

Orphelin de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, le Bayern Munich cherche toujours son numéro 9 de référence. Malgré l'arrivée de Sadio Mané, la formation bavaroise connaît, en effet, un début de saison plus que contrastée et aimerait, ainsi, se renforcer lors de la prochaine fenêtre des transferts. Dans cette optique, Kicker révèle, ce lundi, que le champion d'Allemagne en titre souhaiterait attirer le successeur du Polonais «au plus tard l’été prochain».

La suite après cette publicité

Le média allemand évoque une nouvelle fois Harry Kane, sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024, comme priorité des dirigeants munichois. Début juillet, son nom avait déjà été cité dans Bild. Dans la foulée, Oliver Kahn, directeur général du club, avait confié à son sujet : «il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de premier plan, mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite».