Lens - OM : les compositions sont tombées

La 22e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Nordistes s'articulent en 3-4-1-2 avec Wuilker Fariñez comme dernier rempart derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski officient comme piston avec Cheick Doucouré et Seko Fofana dans le double pivot. Enfin, Gaël Kakuta soutient Florian Sotoca et Wesley Saïd.

De son côté, l'Olympique de Marseille opte pour un 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages. Duje Caleta-Car, William Saliba et Luan Peres se retrouvent en défense. Boubacar Kamara, Gerson, Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier composent l'entrejeu. Seul en pointe, Dimitri Payet est soutenu par Cengiz Ünder et Luis Henrique.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Lens: Fariñez - Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski – Kakuta - Sotoca, Saïd

Olympique de Marseille : Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi, Gerson - Under, Payet, Henrique