Le Bayern craint le pire pour Dayot Upamecano

On ne devrait pas revoir de sitôt Dayot Upamecano. Le Bayern Munich a dévoilé dans un communiqué hier, que des examens médicaux avaient révélé des «corps libres dans l’articulation du genou gauche» du défenseur français. Aucune durée d’indisponibilité n’a été dévoilée, mais Le Parisien évoquait une période de 5 à 6 semaines d’infirmerie.

La suite après cette publicité

La presse allemande est beaucoup plus pessimiste. Bild et Sky Sport Germany craignent carrément de ne plus revoir le joueur de 26 ans sur une pelouse cette saison. Ce type de problème auquel est confronté l’ancien du RB Leipzig occasionne souvent des lésions au cartilage. Son absence risque d’être prolongée au point d’évoquer une fin de saison. Upamecano garde lui espoir et espère revenir plus tôt.