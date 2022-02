Serie A : Vlahovic et la Juventus dominent Empoli

Pour la 27eme journée de Serie A, la Juventus se déplaçait sur la pelouse d'Empoli. L'objectif était clair : remporter ce match pour se rapprocher considérablement de Naples, troisième du classement. Et tout débutait de la meilleure manière avec l'ouverture du score de l'ancien du PSG Moise Kean. Mais après ce but, la Juventus levait le pied et se faisait logiquement surprendre par l'égalisation de Zurkowski.

La suite après cette publicité

Mais cette nouvelle version de l'équipe d'Allegri a un atout indéniable et il a débarqué cet hiver en provenance de la Fiorentina. Nouvelle recrue, Dusan Vlahovic inscrivait, comme souvent, un doublé dans cette rencontre. De quoi permettre à la Juventus de s'envoler au score mais pas de quoi passer une fin de match tranquille puisque La Mantia réduisait l'écart. Mais le score ne bougera plus. La Vieille Dame revient à 4 points de Naples.