Robert Beric vers un retour à l'AS Saint-Etienne

Pascal Dupraz réclamait encore des recrues après la défaite de Saint-Etienne hier dans le derby face à l'OL (1-0). L'entraîneur va être servi car après les arrivées en ce mois de janvier de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala, il devrait voir Marcel Tisserand et un certain Robert Beric débarquer dans le Forez. C'est ce que révèle L'Equipe ce samedi.

L'attaquant slovène coche toutes les cases, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Chicago Fire (MLS) et ancien de la maison verte où il a joué entre 2015 et 2020, en plus d'avoir laissé de bons souvenirs. Des discussions ont déjà débuté et avancent vite. Enfin pour le latéral, Dupraz le connaît bien pour avoir obtenu ensemble le sauvetage miraculeux de Toulouse en 2016, et il ne joue plus à Fenerbahçe.