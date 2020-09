Jean-Michel Aulas exige 117 M€ à la LFP !

Jean-Michel Aulas n'a pas sa langue dans sa poche. Ce serait très mal le connaître. Ces derniers mois, le président de l'Olympique Lyonnais a multiplié les sorties médiatiques et les tacles à l'encontre de la Ligue de Football Professionnel. En effet, JMA estimait que son club était lésé suite à l'arrêt prématuré de la Ligue 1 2019-2020. Discret depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, celui qui s'est mis une partie du foot professionnel à dos était sorti du silence lors d'un entretien accordé au quotidien Le Progrès à la mi-août. Il en avait profité pour charger de nouveau la LFP.

« Cet arrêt est un scandale absolu. La Ligue a fait n’importe quoi ! On n’a pas le droit quand il y a autant d’enjeux, d’arrêter un championnat alors que les autres ne s’arrêtent pas. C’est une injustice profonde et je ne le pardonnerai pas (...) La blessure de l’arrêt de la L1 est présente. Notre cœur saigne tous les jours par rapport à ça. Tous nos résultats actuels démontrent que l’on se serait qualifié pour l’Europa League au moins, si le championnat avait été au bout. L’arrêt du championnat nous coûte 100 millions d'euros. Donc les 8-9 millions d'euros que l’on gagne en net sur le match de la Juve ne sont rien (…) Car si l’on n’est pas Européen ce sera 80 millions d'euros de plus de pertes. Ça fait 180 millions d'euros qui nous ont été subtilisés et ça, c’est terrible pour un club. Il y a eu des erreurs colossales de la Ligue. Depuis le coup de sifflet final à Turin, je ne suis plus tout seul. Tout le monde m’envoie des messages pour me féliciter et me dire que j’avais raison de lutter contre l’arrêt du championnat »

Malgré un superbe parcours en Ligue des Champions, l'OL, qui a éliminé la Juventus et Manchester City avant de tomber face au Bayern Munich, n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la C1, ni pour aucune autre compétition européenne. Ce qui va avoir un impact sur son mercato, mais aussi ses finances comme l'a expliqué Aulas. Et ce mercredi, le président de l'OL a décidé de passer à l'attaque. Nos confrères du Parisien rapportent que JMA aurait demandé par écrit à la Ligue de Football Professionnel de lui verser une indemnité de 117 millions d'euros suite à l'arrêt de la L1. Il est aussi précisé que cette demande n'a pas de chance d'aboutir et elle n'a pas de quoi inquiéter les autres clubs de L1, car cette somme aurait été prélevée sur les droits télé. Mais rien ne dit que l'OL et JMA lâcheront l'affaire, là aussi ce serait très mal les connaître.