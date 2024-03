AC Milan : Olivier Giroud a déjà trouvé son futur club

14 buts et 9 passes décisives en 36 apparitions avec l’AC Milan. Voilà l’excellent bilan d’Olivier Giroud à 37 ans de l’autre côté des Alpes. Toujours dans la peau d’un titulaire avec l’équipe de France, le natif de Chambéry risque de tirer sa révérence à l’issue de l’Euro 2024 en Allemagne. Côté club, l’ancien attaquant de Chelsea et d’Arsenal risque également de s’expatrier et semble très attiré par la MLS selon les dernières informations de la presse italienne. Et il paraîtrait que nos confrères transalpins aient vu juste. Ce mardi, c’est The Athletic qui confirme la nouvelle : Olivier Giroud devrait rejoindre les Etats-Unis à l’issue de son bail avec les Rossoneri.

Le média anglophone va plus loin et affirme que le Los Angeles FC serait en discussions pour attirer le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française. Pour rappel, la franchise californienne a réussi à attirer Hugo Lloris, grand ami du numéro 9 de l’AC Milan, ces derniers mois. Pour le moment, rien ne serait encore fait et le stade des simples discussions n’a pas encore été franchi. Une prolongation à Milan n’est pas exclue par Giroud selon les informations de nos confrères d’outre-Atlantique.