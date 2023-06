MU : la grosse déception de Bruno Fernandes après la défaite en finale de FA Cup

Ce samedi, Manchester United s’est incliné en finale de FA Cup face à Manchester City (2-1). Alors qu’il a inscrit le but de l’égalisation sur penalty pour les Red Devils, Bruno Fernandes n’a pas caché son amertume à l’issue de la rencontre : «Tout le monde est abattu. C’est vraiment difficile. On voulait terminer la saison d’une manière différente. Cela n’a pas été possible. Nous avons commencé le match de la pire des manières, mais nous sommes revenus dans le match. En deuxième mi-temps, nous avons de nouveau encaissé un but précoce. Nous avons encore eu quelques occasions de marquer, mais nous ne l’avons pas fait.»

Auteur de son 14e but cette saison, le milieu offensif portugais a donné rendez-vous pour l’année prochaine, annonçant une belle année pour les siens : «Évidemment, ce n’est pas une saison réussie dans l’ensemble, mais c’est une bonne saison. Nous devons comprendre qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour remporter des trophées plus importants. Nous reviendrons la saison prochaine et nous essaierons de remporter de plus grands trophées.» Réponse dans les années à venir !

