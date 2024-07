EdF : Christophe Dugarry s’emporte sur le cas Griezmann

Star de l’équipe de France durant l’Euro 2016, le Mondial 2018 et le Mondial 2022, Antoine Griezmann (33 ans) sort d’un Euro 2024 très compliqué. Pour la première fois, Didier Deschamps a remis en cause son statut de titulaire indiscutable. Apparu touché et fatigué, l’homme aux 135 sélections (44 buts) doit-il prendre sa retraite internationale ? Pour Christophe Dugarry, la réponse est claire.

«Comment vouloir mettre un mec à la retraite, un mec qui a marqué 24 buts et fait 8 passes décisives dans la saison ? Entre dire qu’il a fait une mauvaise compétition, qu’il n’a pas été à la hauteur, et dire qu’il a fait la compétition de trop, je trouve que c’est un manque de respect total. C’est la lumière de l’équipe de France sur les dernières compétitions. Et si on ne prend pas Griezmann pour la compétition, on prend qui à sa place ?», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.