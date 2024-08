La nouvelle vengeance de l’Athletic contre le Barça

Les relations entre l’Athletic et le Barça sont tendues. Les Basques n’ont pas apprécié le comportement des Catalans, qui n’auraient pas été respectueux envers eux dans le feuilleton Nico Williams, qui est finalement resté à Bilbao. Et la radio Onda Cero dévoile que l’Athletic a envie de gâcher les plans du Barça.

La formation basque est ainsi en train de se renseigner sur les inscriptions d’Iñigo Martínez et de Dani Olmo, qui ont pu être inscrits en Liga grâce aux blessures de Christensen et de Ronald Araujo. L’Athletic cherche des irrégularités et des zones d’ombre dans ces enregistrements, sachant qu’ils font polémique en Espagne où certains dénoncent une faveur de la Liga aux Catalans. Petite vengeance…