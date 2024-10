EdF : Aurélien Tchouameni met les choses au clair sur Mike Maignan

Ce mercredi, l’équipe de France a dévoilé son nouveau capitaine. En l’absence de Kylian Mbappé; laissé au repos, et Antoine Griezmann, retraité, Didier Deschamps devait choisir un nouvel homme avec le brassard. Après avoir hésité entre Maignan, Koundé et Tchouameni, le sélectionneur des Bleus a finalement donné ce rôle au milieu du Real Madrid. Une décision qui avait visiblement fait grincer des dents Maignan selon la presse puisqu’il espérait récupérer le rôle de capitaine.

La suite après cette publicité

Mais dans la matinée, nous vous révélions que le portier de 29 ans n’avait pas été dérangé par cette décision estimant qu’il n’avait pas besoin de ça pour rester le leader de l’équipe. Une réaction confirmée par Tchouameni en conférence de presse. « Mike n’est pas du tout déçu, parce que cette histoire de capitaine, en interne, a moins été un sujet que dans les médias. Nous, on a toujours essayé de rester très calme, évidemment que le coach a échangé avec plusieurs joueurs, mais Mike n’est pas déçu et ça reste temporaire. On sait très bien qui est le capitaine de notre sélection», a-t-il confié.