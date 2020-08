ASSE : la réponse de Stéphane Ruffier à sa mise à l'écart

« J'ai prévenu les deux joueurs. L'un (Jessy Moulin) qu'il allait débuter la saison, l'autre (Stéphane Ruffier) qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n'en fera pas partie ». Le 5 août dernier, Claude Puel confiait sur Canal + que Stéphane Ruffier (33 ans) avait refusé de devenir la doublure de Jessy Moulin cette saison. Une décision qui entraînait inéluctablement sa mise à l'écart du groupe professionnel stéphanois. Mais ce samedi, le clan Ruffier est sorti du silence pour démentir la version délivrée par l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Dans un communiqué transmis à l'Equipe, l'avocate du gardien stéphanois souhaite rétablir la vérité sur la situation de son client.

« Stéphane Ruffier a pris connaissance avec stupeur, par voie de presse, des déclarations de son entraîneur, Claude Puel, selon lesquelles il lui aurait fait part de son refus d'être la doublure de Jessy Moulin lors d'une conversation téléphonique du 17 juin dernier. Il ne lui a jamais été proposé d'être le gardien numéro 2 cette saison et il n'a donc jamais pu refuser d'être la doublure de Jessy Moulin. Stéphane Ruffier tient également à renouveler à l'ASSE son attachement aux valeurs du club et son total investissement à son poste de gardien cette saison » a également rappelé qu'il ne souhaitait qu'une chose « être sur la feuille de match et se montrer décisif, » précise le communiqué. Pour rappel, Claude Puel souhaite se débarrasser de plusieurs cadres de son vestiaire comme M'Vila, Boudebouz et Khazri.