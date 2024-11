Ligue des Champions, Liga : l’Atlético de Madrid redépose sa candidature !

Il y a quelques semaines encore, c’était un climat assez morose qui régnait au-dessus du Metropolitano… Les Colchoneros avaient notamment enchaîné deux échecs cuisants en Ligue des Champions, face à Benfica et Lille, et patinaient un peu en Liga également. Pour certains, les Colchoneros avaient, début octobre, déjà fait une croix sur toute chance de remporter un titre cette saison, et les critiques s’abattaient sur Diego Simeone. Certains évoquaient même un départ en fin de saison, alors que le mercato XXL des Madrilènes s’était déjà vu coller l’étiquette de décevant.

Quelques semaines après, tout a changé pour le mieux. Depuis cette défaite face à Lille (3-1) le 23 octobre, suivie d’une autre défaite contre le Betis en Liga le 27 (1-0), l’Atlético a simplement gagné les six rencontres disputées. Un mois de novembre parfait, avec une victoire sur la pelouse du PSG (2-1) qui a fait grand bruit en Espagne. Les Colchoneros ont, peu à peu, retrouvé des sensations, au fur et à mesure que les individualités prennent leur rythme de croisière. Forcément, tous les regards sont tournés vers Julian Alvarez, le galactique colchonero, auteur d’un doublé face au Sparta Prague mardi. L’Argentin s’est déjà imposé comme la référence offensive de l’équipe - ce qui est assez inédit à l’Atlético où les joueurs offensifs ont toujours besoin d’un temps d’adaptation - et partage la vedette à merveille avec un Antoine Griezmann toujours aussi performant.

L’optimisme est de mise

Alexander Sorloth est aussi en train de trouver peu à peu sa place, et au milieu, Pablo Barrios confirme tout le bien qui se disait de lui et son statut de futur grand milieu de terrain. Dans les cages, Jan Oblak retrouve le niveau qui est le sien, pour le plus grand bonheur des Colchoneros. Giuliano Simeone s’avère être la bonne surprise de la saison, étant un couteau suisse très utile pour son père, et son duo avec Julian Alvarez symbolise à merveille ce vent de fraîcheur qui souffle sur l’Atlético de Madrid ces dernières semaines. Une équipe moins prévisible, avec plus de mordant devant et toujours solide derrière.

Bien placé en Ligue des Champions et à seulement 5 points du Barça en Liga, l’Atlético peut voir les choses en grand. Surtout que les Colchoneros, contrairement à leurs voisins merengues ou aux Barcelonais, ont un effectif très fourni qualitativement et des solutions de rechange à foison sur le banc de touche. Les différentes blessures ou absences de joueurs comme Robin Le Normand ne déstabilisent pas un collectif solide et de mieux en mieux rodé qui peut avoir un coup à jouer cette saison…