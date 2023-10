FC Porto : Evanilson, le nouveau héros des Dragões

«Depuis que je suis arrivé, mon travail m’a beaucoup fait évoluer, en tant que joueur et en tant que personne. Ça se voit sur le terrain. Je suis content de ça. Il faut continuer à travailler dur, pour aller aussi loin que possible». Voici ce que déclarait dernièrement Evanilson, recruté en septembre 2020 par le FC Porto contre un chèque de 8,8 millions d’euros. Né à Fortaleza comme une certaine gloire du club portista qui se nomme Mario Jardel, Evanilson poursuit, aujourd’hui, son ascension avec les Dragões. Mercredi soir, sur la pelouse d’Anvers, l’attaquant brésilien de 24 ans a d’ailleurs confirmé son incroyable potentiel.

Evanilson a écoeuré Anvers !

Entré en jeu juste avant la pause pour suppléer Wendell, blessé à la jambe gauche, le joueur passé par les U23 du Brésil s’est tout simplement offert un triplé, en trois frappes. Quelques secondes seulement après le retour des vestiaires et alors que son équipe était menée, le Brésilien profitait d’un service de Mehdi Taremi pour égaliser du droit (46e). Loin d’être rassasié, l’ambidextre d’1m83 se signalait à nouveau après l’heure de jeu en claquant une magnifique reprise de volée du droit (69e). Le tout, avant de parachever son festival d’un lob astucieux face à Jean Butez, sorti à sa rencontre. Une performance clinique et précieuse pour les Dragons, actuellement deuxièmes du groupe C.

Formé à Fluminense avant de rejoindre Tombense et donc le Nord du Portugal, Evanilson semble aujourd’hui avoir passé un cap. Longtemps en apprentissage, celui qui a d’ores et déjà inscrit 41 buts en 117 matches avec le FCP occupe une place prégnante sur le front de l’attaque. Aux côtés de Pepê et Mehdi Taremi, les deux autres hommes forts du secteur offensif, le numéro 30 de Porto a progressivement gravi les échelons au sein de la formation entraînée par Sergio Conceiçao. D’abord précieux avec la réserve lors de ses débuts - il a notamment contribué au maintien de l’équipe B de Porto - Evanilson s’est logiquement offert davantage de perspectives avec l’équipe première.

Le remplaçant de Luis Díaz

Fort de 21 buts et 5 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022, le Brésilien a notamment profité du départ de Luis Díaz vers Liverpool, en janvier 2022, pour exploser. Pour illustrer son apport grandissant, Evanilson s’offrait ainsi 13 réalisations et 2 offrandes lors des six derniers mois de cet exercice. De quoi faire oublier l’international colombien (43 sélections, 9 buts), sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2027. Prêt à poursuivre sur sa lancée et ainsi espérer s’ouvrir les portes de la Seleção, l’avant-centre auriverde a pourtant connu une année passée contrastée. Toujours aussi convaincant d’un point de vue statistique (10 buts et 9 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues), Evanilson a cependant vu sa progression quelque peu freinée par divers pépins physiques.

Une fragilité toujours autant d’actualité puisque le facteur X de Porto, touché musculairement puis à la malléole, a d’ores et déjà manqué 7 rencontres depuis la reprise. Une irrégularité qui ne l’empêche cependant pas de briller à la moindre opportunité. Très complice avec Mehdi Taremi - la performance des deux hommes face à Anvers ne pourra que renforcer ce constat - Evanilson peut ainsi se targuer de 6 buts en 6 matches et 238 petites minutes de jeu disputées. Ultra réaliste face au but, le joueur de 24 ans se distingue ainsi par son entente parfaite avec l’attaque huilée du club portugais. «Je regarde d’autres caractéristiques (que la finition ndlr) et la connexion qu’il provoque dans les mouvements de soutien, il explore bien l’arrière de la ligne défensive adverse», jugeait à ce titre son coach Sérgio Conceiçao.

Une entente parfaite avec Mehdi Taremi mais des blessures…

Interrogé après sa performance XXL face au Royal Antwerp, l’intéressé ne pouvait, de son côté, pas cacher sa joie. «Je suis très heureux de cette soirée incroyable, je n’aurais jamais imaginé qu’en entrant en jeu, je marquerais trois buts… Je suis très heureux pour cela et encore plus pour la victoire et pour la deuxième mi-temps que nous avons jouée, maintenant il s’agit de continuer à travailler dur pour toujours continuer à progresser. C’est incroyable, même pas dans les rêves les plus fous… Je ne sais même pas si je vais dormir ce soir. Mon premier but en Ligue des champions était la saison dernière en Belgique, aujourd’hui j’ai marqué trois buts, c’est génial de toujours jouer ici en Belgique», assurait ainsi l’attaquant des Dragons au micro de DAZN.

Logiquement élu homme du match et présent dans l’équipe type de la troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le héros du soir recevait également les louanges de son entraîneur, présent en conférence de presse. «Je suis content pour Evanilson, les attaquants aiment marquer des buts», avouait sobrement le Portugais avant d’ajouter : «je suis prêt à ce que les gens disent qu’Evanilson aurait dû être titulaire. Mais je doute fort que, s’il était entré dès le début, il eût donné la réponse qu’il a faite, parce qu’il était destiné à entrer à ce moment-là. Ensuite, cela dépendait du moment où je pensais qu’il devait entrer en jeu et quand il était prêt physiquement à donner à l’équipe ce qu’il avait à donner. Et cela a fonctionné dans les 45 dernières minutes». En attendant de trouver une régularité sur le plan physique, Evanilson prouve, quoi qu’il en soit, qu’il a déjà les épaules assez larges et les reins assez solides pour emmener les Dragons vers un avenir radieux.