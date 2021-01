OL : la Juve relance la piste Houssem Aouar

La suite après cette publicité

« Il y a beaucoup de spéculations, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif. » Voici ce que disait Pablo Longoria, le head of football de l'Olympique de Marseille, lors de la conférence de presse de présentation d'Arakadiusz Milik. Comme l'Espagnol, beaucoup de clubs vont se mouvoir sur ces derniers jours, jusqu'à lundi 23h59.

C'est le cas à Paris notamment, où Leonardo a trouvé un accord avec Tottenham pour le prêt de Dele Alli. Mais la venue de l'Anglais est soumise à l'arrivée d'un renfort chez les Spurs. Du côté de l'Olympique Lyonnais, pour le moment, c'est assez calme. Il semble peu probable de voir Memphis Depay quitter le club dans les prochains jours, il partira donc libre, à l'issue de son contrat, l'été prochain. Concernant, Houssem Aouar, 22 ans, la donne semble différente, même si un départ est privilégié pour l'été prochain.

La Juve est à l'affût

Récemment, les agents du milieu de terrain lyonnais ont eu des nouvelles de la Juventus Turin, déjà très chaude sur l'international français lors du dernier mercato estival. La Vieille Dame est loin d'avoir abandonné l'idée de signer le joueur sous contrat jusqu'en 2023 selon Sky Italia. Pour autant, les Turinois ne feront vraisemblablement pas une réelle approche concernant cet hiver, d'autant qu'il ne reste que quelques jours et que l'OL est réputé pour être assez dur en affaires.

L'été dernier, les deux dossiers susmentionnés avaient été au centre de toutes les attentions et finalement, Rudi Garcia, le coach rhodanien, avait mis fin à tous les débats à quelques encablures de la fin du marché estival et avait même laissé quelques cadres au repos. Reste maintenant à connaître les prétentions de Jean-Michel Aulas, qui a toujours assumé entretenir d'excellents liens avec Andrea Agnelli, le patron des Bianconeri.