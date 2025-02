OM : 111 arbitres vont déposer une plainte !

Dans les heures qui ont suivi les propos polémiques sur l’arbitrage en Ligue 1 du président de Marseille, Pablo Longoria, qui lui ont valu une convocation devant la commission de discipline, tous les arbitres de Ligue 1 ont annoncé porter plainte pour diffamation. Malgré le mea culpa du dirigeant phocéen lundi, le porte-parole du Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE), Olivier Lamarre, l’a confirmé.

«Ce n’est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c’est 100% des arbitres (…) Il faut rappeler que 500 arbitres se font molester ou bousculer en France chaque année. Malgré la passion, le monde professionnel doit être exemplaire car, derrière, les arbitres qui sont moins protégés se font casser la figure. Il faut penser à eux», a-t-il indiqué dans La Provence. Pour rappel, Stéphanie Frappart a été désigné pour arbitrer la rencontre entre l’OM et Nantes ce week-end.