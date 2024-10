OM-PSG : le tweet assassin de Joey Barton

Balayé par le Paris Saint-Germain (0-3) à l’occasion du premier Classique de la saison, l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque à l’Orange Vélodrome. Dépassés tactiquement et techniquement, les hommes de Roberto De Zerbi ont, par ailleurs, dû évoluer en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes après le carton rouge adressé à Amine Harit.

Une décision arbitrale qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir. Et si François Letexier s’est justifié au micro de DAZN, Joey Barton, ancien milieu de l’OM, s’est lui fendu d’un tweet très critique sur ses réseaux sociaux. «En France, on dit que les arbitres sont corrompus. On dit que les Qataris achètent les arbitres. Cette décision pue vraiment. Pourquoi pas de VAR ?», a notamment déclaré l’Anglais de 42 ans sur X.