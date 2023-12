Endrick devait signer à Chelsea plutôt qu’au Real Madrid !

En juillet 2024, Endrick posera définitivement ses valises au Real Madrid. Une date que les Merengues attendent avec impatience depuis son recrutement, en 2022, pour la modique somme de 60 millions d’euros. Un transfert astronomique pour un gamin né en 2006, qui n’a encore que 17 ans. Mais les Madrilènes n’ont pas hésité à poser cet argent. Chelsea, si. Le père de la pépite brésilienne s’est récemment confié à Fabrizio Romano et a révélé que le club londonien était en passe de signer son fils, Endrick. «Nous avons reçu une invitation de Chelsea, du propriétaire, et nous y sommes allés pour voir le club et le pays. Nous avons vu Chelsea jouer contre Arsenal et nous avons eu l’occasion de voir l’entraîneur, les installations, Jorginho, César Azpilicueta et Thiago Silva», raconte-t-il.

La suite après cette publicité

«Ils nous ont tout expliqué. Nous avons été présentés à la personne qui allait nous aider à nous installer. Elle nous a montré la maison dans laquelle nous vivrions, l’école que fréquenterait Endrick, l’église que nous fréquenterions. Tout s’est mal passé au dernier moment : je ne peux pas dire à 100 % car je n’avais pas encore signé, mais l’accord était conclu. J’avais déjà pensé que je vivrais à Londres avec tout ce froid. Mais ensuite, dans la nuit, le représentant de mon fils a appelé et a dit que le propriétaire de Chelsea s’était retiré de la transaction parce que le prix qu’il devrait payer pour Endrick gonflerait le marché. Il s’agissait de 60 millions d’euros au total pour un garçon de 16 ans qui arriverait au pays près de deux ans plus tard… puis, le Real Madrid est arrivé», explique le père d’Endrick. Espérons pour les Blues que le jeune crack ne devienne pas aussi fort que prévu dans la capitale espagnole, au risque de s’en mordre les doigts…