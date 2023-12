L’Arabie saoudite attend un geste de Mohamed Salah

Depuis un an maintenant, l’Arabie saoudite a accéléré le développement de son football et les clubs de Saudi Pro League attirent les plus grandes stars du football. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Riyad Mahrez… tous ont rejoint la SPL. Et cet été, une autre star de Premier League était dans le viseur de l’Arabie saoudite : Mohamed Salah. L’international égyptien n’a finalement pas quitté Liverpool malgré un grand intérêt d’Al-Ittihad. Mais ce n’est pas pour autant que l’actuel club de KB9 et Kanté va abandonner. Dans un entretien pour Sky Sports, Michael Emenalo, directeur du football de la Saudi Pro League s’est confié.

«Mo Salah, comme [Lionel] Messi, [Karim] Benzema, [Cristiano] Ronaldo et d’autres comme Kevin De Bruyne, ce sont des joueurs que lorsqu’il y a un sentiment de disponibilité pour eux, nous sommes prêts à les écouter. Mais nous comprenons également que Mo est heureux là où il se trouve actuellement et dans un club historique et merveilleux à Liverpool. Nous respectons beaucoup cela et nous ne voulons pas donner l’impression de lui mettre la pression. Mais s’il y a un quelconque intérêt à faire quelque chose, Mo Salah est un joueur que vous voulez dans votre ligue, dans n’importe quelle ligue. Nous respectons Liverpool et dans ce scénario, l’initiative de faire quoi que ce soit ne viendra pas de nous. Il doit y avoir un intérêt aligné de la part de toutes les parties impliquées» a ainsi confié celui qui l’avait côtoyé du côté de Chelsea. Selon les dernières informations du Daily Mail, l’Arabie saoudite ne devrait pas bouger cet hiver pour l’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Roma. Pilier des Reds, Salah totalise 14 buts et 8 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avant de retrouver Manchester United, ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de Premier League.