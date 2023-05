OM : Mattéo Guendouzi reste flou concernant son avenir

Quelques minutes après le coup de sifflet final au stade Vélodrome, Mattéo Guendouzi est venu raconter la victoire de l’Olympique de Marseille sur Angers (3-1) au micro du diffuseur de la rencontre. «Bien sur, ça fait toujours du bien de gagner. Encore plus à domicile. On a eu une situation délicate la semaine dernière en perdant ce match contre Lens donc on avait à cœur de se racheter aujourd’hui, de faire une belle victoire. Les trois points sont pris aujourd’hui», s’est réjoui le milieu de terrain phocéen.

Mattéo Guendouzi s’est ensuite attardé sur la fin de saison qui attend le club olympien. «Ca va être difficile jusqu’à la fin de la saison. Il reste maintenant 3 matchs donc on va tout donner pour rapporter le plus de points et on espère bien évidemment se qualifier pour la Ligue des Champions», a confié le Français avant de conclure sur sa situation personnelle : «je vais tout donner pour le club comme je l’ai toujours dit. je suis un joueur qui aime beaucoup ce club, qui donnera tout jusqu’à la fin de saison. Après on verra ce qui se passera cet été mais en tout cas je suis très heureux d’être ici. On verra cet été mais le plus important c’est la Ligue des Champions.» Le message est passé !

